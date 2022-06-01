***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Ercan Kumcu sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmiş olup, Yönetim Kurulumuz- Mehmet Ercan Kumcu'nun yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere Mehmet Nazmi Erten'in seçilmesine,- Mehmet Nazmi Erten'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034104BIST