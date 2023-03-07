***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine halen şirketin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Eren atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121269BIST