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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2023 12:54
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cansevil Akçağlılar istifa etmiş olup, Yönetim Kurulumuz
- Cansevil Akçağlılar'ın yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere Ömer Tanrıöver'in seçilmesine,
-  Ömer Tanrıöver'in Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,
karar vermiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148534


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