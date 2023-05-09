***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üyelerimizden Cansevil Akçağlılar istifa etmiş olup, Yönetim Kurulumuz- Cansevil Akçağlılar'ın yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere Ömer Tanrıöver'in seçilmesine,- Ömer Tanrıöver'in Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148534BIST