***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 16:23
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.08.2021 tarihli açıklamamız.
İlgi açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros Tarım) de aralarında bulunduğu 7 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği açıklanmıştı.
Rekabet Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli 23-36/670-226 sayılı kararıyla yukarıda bahsi geçen soruşturmayla ilgili olarak incelemeye konu teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilmediğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildiği bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180858
BIST
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17:497.400
En Düşük
|Değişim
|: 2,47%
|| 178,35
|Açılış
|: 7.257
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|Önceki Kapanış
|: 7.222
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7.205
En Yüksek
7.427
17:4926,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0400
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4929,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2504
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
17:491.684,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.684,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
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1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:48
|RNPOL
|23,10
|77.465.352
|% 10,00
|
|YYLGD
|39,82
|493.283.333
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.363.652.688
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.257
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.506.689
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.606.321
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.641.086
|% -9,94
|
|CVKMD
|315,00
|1.008.085.910
|% -9,59
|
|THYAO
|249,40
|13.262.786.032
|% 6,13
|
|ASTOR
|112,50
|5.881.852.504
|% -0,62
|
|EREGL
|41,00
|4.995.602.197
|% 1,49
|
|KONTR
|247,20
|4.647.818.264
|% -1,79
|
|YKBNK
|14,41
|4.359.390.460
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,86
|4.094.468.449
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,41
|4.359.390.460
|% 2,49
|
|ISCTR
|16,03
|4.110.272.843
|% 4,36
|
|CEMAS
|3,28
|560.656.357
|% 5,13
|
|SKBNK
|3,08
|507.732.331
|% 0,98
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9801
|26,9868
|% 0,15
|
|Euro
|29,7459
|29,7735
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3528
|34,5251
|% 0,59
|
|Frank
|30,8476
|31,0334
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1740
|7,2100
|% 0,14
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|8,80
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.984
|11.070
|-34,00
|
|Yarım
|5.496
|5.561
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.780
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,50
|0,06
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|0,57
|
Seans Raporu
17:48
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17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
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