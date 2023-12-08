***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2023 tarihli açıklama ile duyurduğumuz stratejik plan çerçevesinde stratejik ortaklık ve iş birliği imkân ve araçlarının belirlenmesi amacıyla Dome Group Financial Advisers Ltd şirketi ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224112BIST