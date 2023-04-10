***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEKERİYA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -MEHMET NAZMİ ERTEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi ÜyesiMURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim komitesi Üyesi, Ücret Komitesi ÜyesiIŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 22.02.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumal Yönetim Komitesi - Üye, Ücret Komitesi - ÜyeCANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil HayırSinan K. Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiZEKİ ZİYA SÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 07.04.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil HayırŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi BaşkanıHAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıMEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi BaşkanıAYŞE SELEN KOCABAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Ücret Komitesi - ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN SADIK GÖRAL Grup Şirketler Başkanı (CEO) Üst Düzey Yönetici Tarımsal Sanayi Grubu Başkanı - CEOOsman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Kurumsal İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN DÜNDAR Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiERHAN HERSEK Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Psikolog Grup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA ŞAHİN KOPUZ Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Taahhüt Grubu İnşaat Mühendisi Genel Müdür, Grup şirketlerinde YK ÜyesiAHMET EREN Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, Tarımsal Sanayi Grubu Üst Düzey Yönetici Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Grup şirketlerinde YK ÜyesiÇAĞLAR GÜLVEREN Genel Sekreter, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135132BIST