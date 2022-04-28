Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKFEN* *VAKKO* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

28.04.2022 16:53
***TKFEN* *VAKKO* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***TKFEN******VAKKO******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler TKFEN, ULUFA, VAKKO

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 TKFEN Nakit Temettü Ödeme 62,4375 69,375 28/04/2022 TRY
PAY SENEDİ ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. TREULFK00036 ULUFA Nakit Temettü Ödeme 2,47202 2,74669 28/04/2022 TRY
PAY SENEDİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. TRAVAKKO91B7 VAKKO Nakit Temettü Ödeme 97,2 108 28/04/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024835


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 23,76 87.065.862 % 10,00  
CEMTS 25,96 39.027.267 % 10,00  
ARENA 14,30 27.035.790 % 10,00  
OYAYO 7,81 8.317.083 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.118.363 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8465 14,8495 % 0,41  
Euro 15,6432 15,6843 % 0,81  
Sterlin 18,6198 18,7132 % 1,40  
Frank 15,2032 15,2948 % 0,36  
Riyal 3,9472 3,9670 % 0,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 2,82  
Altın Gr. 906 906 5,41  
Cumhuriyet 6.081 6.172 100,00  
Tam 6.057 6.208 105,91  
Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
Gümüş.Ons 22,73 22,77 -0,40  
Gümüş Gr. 10,85 10,86 -0,15  
B. Petrol 107 107 -0,38  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru