***TKFEN* *VAKKO* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
28.04.2022 16:53
***TKFEN******VAKKO******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler TKFEN, ULUFA, VAKKO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 TKFEN Nakit Temettü Ödeme 62,4375 69,375 28/04/2022 TRY
PAY SENEDİ ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. TREULFK00036 ULUFA Nakit Temettü Ödeme 2,47202 2,74669 28/04/2022 TRY
PAY SENEDİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. TRAVAKKO91B7 VAKKO Nakit Temettü Ödeme 97,2 108 28/04/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024835
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0547
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1153
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05906,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,74
|Açılış
|: 906,17
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8465
|14,8495
|% 0,41
|
|Euro
|15,6432
|15,6843
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,6198
|18,7132
|% 1,40
|
|Frank
|15,2032
|15,2948
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9472
|3,9670
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,82
|
|Altın Gr.
|906
|906
|5,41
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem