***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 17:11
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877232
BIST
17:171.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:177,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:179,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1108
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:17477,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,85
|Açılış
|: 477,11
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,27
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ISGSY
|10,12
|22.254.678
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|728.601
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|METUR
|8,66
|11.661.551
|% -9,03
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|ASELS
|17,63
|1.011.577.867
|% 0,97
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|TRKCM
|4,81
|604.314.546
|% -5,69
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|CEMAS
|1,70
|436.026.176
|% 3,03
|
|ODAS
|2,72
|548.468.785
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8337
|7,8381
|% 0,48
|
|Euro
|9,1916
|9,2149
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0651
|10,1155
|% 0,79
|
|Frank
|8,5037
|8,5549
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0875
|2,0980
|% 0,61
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|9,99
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.142
|3.222
|46,49
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,24
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,13
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,62
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:29ANACM
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 365, 810 adet işlem
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17:28MZHLD
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 228 adet işlem
-
17:27GLRYH
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 506, 143 adet işlem
-
17:26SAFKR
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 998 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 17, 973.00 milyon TL de