***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:44
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879655
BIST
12:011.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
12:017,9330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
12:019,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
12:01482,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,07
|Açılış
|: 482,62
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:59
|PRZMA
|6,05
|18.300.356
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.371.952
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|422.554
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|15.795.094
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,75
|722.334.425
|% 0,90
|
|ASELS
|18,12
|537.767.341
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,53
|383.564.234
|% -2,16
|
|GARAN
|6,98
|371.853.291
|% -0,43
|
|ODAS
|3,22
|300.829.220
|% -0,31
|
|YGYO
|1,16
|130.733.399
|% 5,45
|
|SISE
|6,75
|722.334.425
|% 0,90
|
|ODAS
|3,22
|300.829.220
|% -0,31
|
|IHLAS
|1,13
|95.992.922
|% 4,63
|
|SKBNK
|1,69
|142.573.975
|% 0,60
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9270
|7,9325
|% 0,64
|
|Euro
|9,3354
|9,3451
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,2488
|10,3002
|% 0,92
|
|Frank
|8,6094
|8,6613
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1083
|2,1189
|% 0,61
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,60
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|37,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,44
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,14
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,57
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,51
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 15 kaybederek (% -0.39 ) 1, 048
-
12:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENCM, ETYAT, PRZMA, BRKO, EMNIS, VANGD, DAGHL, LUKSK, UZERB, AVOD
-
12:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, KSTUR, TUCLK, ROYAL, DIRIT
-
12:12
YONGA, BMELK, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:12
FENER, CRFSA, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında