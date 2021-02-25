***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:24
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912594
BIST
13:081.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,91
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:087,2128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:088,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1065
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8327
En Düşük
8,7148
13:08415,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 415,99
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BURVA
|37,54
|3.579.709
|% 9,96
|
|VAKKO
|7,09
|21.072.104
|% 9,92
|
|AYEN
|8,78
|61.043.852
|% 9,89
|
|EMKEL
|2,26
|2.431.269
|% 9,74
|
|AYCES
|95,25
|2.878.931
|% 9,67
|
|KRONT
|59,25
|20.145.054
|% -6,55
|
|MARTI
|2,33
|59.858.484
|% -5,28
|
|KORDS
|25,06
|151.420.534
|% -5,00
|
|NIBAS
|27,18
|3.208.463
|% -4,70
|
|MRGYO
|2,76
|11.072.062
|% -4,50
|
|PETKM
|5,39
|1.203.500.388
|% 4,46
|
|THYAO
|13,13
|684.073.148
|% 2,34
|
|KARSN
|4,66
|682.689.061
|% -0,85
|
|SASA
|43,14
|615.123.827
|% 8,01
|
|KOZAL
|134,70
|552.898.272
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,35
|545.742.146
|% 3,52
|
|PETKM
|5,39
|1.203.500.388
|% 4,46
|
|IHLAS
|0,89
|144.646.210
|% -1,11
|
|KARSN
|4,66
|682.689.061
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|208.557.318
|% 1,15
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2093
|7,2110
|% 0,58
|
|Euro
|8,8245
|8,8307
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,1822
|10,2333
|% 0,75
|
|Frank
|7,9159
|7,9636
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9157
|1,9253
|% 0,51
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,26
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|-10,76
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-5,21
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,27
|