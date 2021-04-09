***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:23
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926082
BIST
14:141.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -22,37
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.394
14:148,1431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:149,6882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:14457,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,65
|Açılış
|: 457,61
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TUREX
|14,52
|241.410
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.997.226
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|450.821
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.523.195
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.753.167
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|MRGYO
|2,43
|12.973.607
|% -8,30
|
|EREGL
|16,19
|683.462.823
|% 2,21
|
|BJKAS
|10,84
|586.266.778
|% 6,59
|
|KRDMD
|7,37
|579.692.879
|% -0,81
|
|JANTS
|848,20
|431.694.105
|% -0,21
|
|GARAN
|6,70
|366.717.687
|% -0,89
|
|TSKB
|1,36
|174.777.410
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,23
|355.606.675
|% -3,87
|
|EKGYO
|1,89
|203.037.646
|% -2,07
|
|ITTFH
|2,86
|247.681.924
|% 8,33
|
|YKBNK
|2,14
|178.089.993
|% -1,83
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1388
|8,1431
|% 0,13
|
|Euro
|9,6778
|9,6882
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,1417
|11,1976
|% 0,01
|
|Frank
|8,7641
|8,8169
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,11
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-8,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,06
|
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