***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2020 08:53
***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dilek Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821369
BIST
16:41114.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 192,83
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:416,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0290
|Açılış
|: 6,1510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:416,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,6690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:41326,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,23
|Açılış
|: 326,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.166.236
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.996.802
|% 14,80
|
|DERAS
|3,93
|46.958.650
|% 13,91
|
|GSRAY
|4,09
|136.228.783
|% 13,61
|
|ALGYO
|16,52
|160.729.169
|% 12,23
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,70
|8.878.932
|% -6,33
|
|TURGG
|49,62
|4.646.471
|% -6,20
|
|THYAO
|13,68
|2.926.489.957
|% -1,30
|
|ASELS
|29,32
|1.242.109.084
|% 2,45
|
|KRDMD
|2,83
|584.517.612
|% 0,00
|
|KARSN
|2,05
|509.648.959
|% 10,22
|
|ODAS
|2,20
|409.340.134
|% 0,92
|
|KARSN
|2,05
|509.648.959
|% 10,22
|
|THYAO
|13,68
|2.926.489.957
|% -1,30
|
|KRDMD
|2,83
|584.517.612
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|409.340.134
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,30
|174.659.764
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9548
|7,9946
|% 0,95
|
|Frank
|6,2639
|6,3016
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6344
|1,6425
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,80
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,69
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,59
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,29
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,72
|55,72
|-0,05
|
Seans Raporu
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 15 kaybederek (% -0.01 ) 137, 129
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16:50BERA
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