***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.02.2021 08:12
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2021 tarih ve 2047 numaralı kararı ile,Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910239
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
0
En Düşük
0
18:057,0329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0434
En Düşük
6,9735
18:058,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5165
En Düşük
8,4397
18:05405,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,37
|Açılış
|: 405,01
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
405,22
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,50
|39.098.953
|% 0,00
|
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,50
|39.098.953
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 0,00
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0317
|7,0329
|% 0,57
|
|Euro
|8,5022
|8,5101
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7347
|9,7836
|% 0,42
|
|Frank
|7,8416
|7,8889
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8697
|1,8791
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,28
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,04
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,18
|