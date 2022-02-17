***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.02.2022 01:44
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2022 tarih ve 2096 numaralı kararı ile, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002272
BIST
13:352.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,28
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:3513,6302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0333
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6306
En Düşük
13,5639
13:3515,5221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0410
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
13:35826,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,95
|Açılış
|: 826,45
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.511.503
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.510.225
|% 9,93
|
|DESA
|13,00
|10.018.194
|% 9,80
|
|PKENT
|640,80
|1.391.177
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.713.008
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|21.152.389
|% -9,82
|
|THYAO
|29,78
|3.954.066.319
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,85
|1.163.465.991
|% -0,17
|
|TUPRS
|195,70
|875.550.195
|% 0,05
|
|EREGL
|28,60
|853.381.378
|% 1,49
|
|TAVHL
|40,50
|557.041.456
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,06
|552.110.019
|% 1,25
|
|THYAO
|29,78
|3.954.066.319
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,85
|1.163.465.991
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|213.802.055
|% -0,85
|
|ODAS
|1,32
|83.515.762
|% 0,76
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6222
|13,6320
|% 0,26
|
|Euro
|15,5099
|15,5202
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,4836
|18,5763
|% 0,31
|
|Frank
|14,7314
|14,8201
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6202
|3,6383
|% 0,22
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,72
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,86
|
|Cumhuriyet
|5.490
|5.573
|78,00
|
|Tam
|5.460
|5.597
|73,49
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,55
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|17,77
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-2,12
|