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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

29.05.2020 20:37
GÜNCEL HABERLER



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Mağaza Faaliyetlerinin Başlaması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Mağaza Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19(Koronavirüs) salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
29.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid-19(Koronavirüs) salgınının tehdit olmaktan çıkması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
01.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Ülkemizdeki Covid-19(Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek amacıyla 22.03.2020 Pazar gecesi Türkiye genelinde kapattığımız mağazaların normalleşme sürecine uygun olarak alınan maksimum önlemlerle birlikte 01.06.2020 tarihinde yeniden açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847866


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Frank 7,0622 7,1048 % 0,36  
Riyal 1,8102 1,8193 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 16,94  
Altın Gr. 380 380 3,93  
Cumhuriyet 2.465 2.497 23,60  
Tam 2.538 2.566 16,60  
Yarım 1.238 1.252 11,80  
Çeyrek 619 627 5,90  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,51  
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