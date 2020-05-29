***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiMağaza Faaliyetlerinin BaşlamasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiMağaza FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19(Koronavirüs) salgınıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi29.05.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid-19(Koronavirüs) salgınının tehdit olmaktan çıkmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih01.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarÜlkemizdeki Covid-19(Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek amacıyla 22.03.2020 Pazar gecesi Türkiye genelinde kapattığımız mağazaların normalleşme sürecine uygun olarak alınan maksimum önlemlerle birlikte 01.06.2020 tarihinde yeniden açılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847866BIST