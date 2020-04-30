***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 27.209 -3.201 24.008 24.008 0 0 0 8.704 3 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 -103.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 1.018 1.018 1.018 -52.230 -52.230 -51.212 -51.212Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 1.018 1.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.018 8.704 0 3 0 -252.421 -52.230 -304.651 -154.290 0 -154.290Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -148.634 -401.055 -251.853 0 -251.853Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 475 475 475 -30.900 -30.900 -30.425 -30.425Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 0 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 8.704 0 3 0 -401.055 -30.900 -431.955 -282.278 0 -282.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.763 42.122Dönem Karı (Zararı)-30.900 -52.230Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-30.900 -52.230Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.990 62.353Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 29.987 33.783Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.010 -3.830Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 209 54Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.215 -223Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13 -414 -3.661Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.908 2.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-710 3.726Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.198 -1.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler49.515 42.846Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -35 -37Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 49.550 42.883Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler475 1.018Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 475 1.018Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.479 -13.231Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 390 -306İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-213.571 35.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.276 4.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -176 -1.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.452 5.978Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.754 -101.265Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-232.920 160.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.851 -2.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-229.069 162.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.827 -28.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.291 -18.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.536 -9.610Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-171.481 45.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-865 -2.205Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-417 -1.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.088 -2.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 3.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.127 -6.600Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.375 -5.213Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.752 -1.387Alınan Faiz35 37FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.973 -23.821Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri257.222 33.777Kredilerden Nakit Girişleri257.222 33.777Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.582 -34.715Ödenen Faiz22 -32.667 -22.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.122 15.431NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.122 15.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 37.267 26.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 48.389 42.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 48.389 37.267Ticari Alacaklar7 60.877 66.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 853 677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 60.024 65.685Türev Araçlar23 475 0Stoklar8 870.667 860.128Peşin Ödenmiş Giderler9 7.378 5.817Diğer Dönen Varlıklar17 9.015 24.892ARA TOPLAM996.801 994.466TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR996.801 994.466DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar525 496Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 29.222 29.222Maddi Duran Varlıklar12 57.427 59.737Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 35.996 35.813Peşin Ödenmiş Giderler9 23 27Ertelenmiş Vergi Varlığı78.396 70.917Diğer Duran Varlıklar11 275.745 321.898TOPLAM DURAN VARLIKLAR477.334 518.110TOPLAM VARLIKLAR1.474.135 1.512.576KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 362.743 105.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.545 84.720İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.035 980Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.035 980İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları82.510 83.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar82.510 83.740Ticari Borçlar7 999.720 1.232.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 1.624 5.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 998.096 1.227.165Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 17.651 17.931Diğer Borçlar2.542 2.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.542 2.349Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 29.284 14.928Kısa Vadeli Karşılıklar15.519 20.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.635 10.169Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.884 10.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.525 2.783ARA TOPLAM1.513.529 1.481.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.513.529 1.481.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar231.954 272.918İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 3.015 3.297Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.015 3.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar228.939 269.621Kiralama İşlemlerinden Borçlar228.939 269.621Uzun Vadeli Karşılıklar10.930 9.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 10.930 9.971TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.884 282.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.756.413 1.764.429ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-282.278 -251.853Ödenmiş Sermaye110.000 110.000Sermaye Düzeltme Farkları6.628 6.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.867 23.867Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.867 23.867Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.149 28.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.282 -4.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)475 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)475 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-401.055 -252.421Net Dönem Karı veya Zararı-30.900 -148.634TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-282.278 -251.853TOPLAM KAYNAKLAR1.474.135 1.512.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.048.401 840.682Satışların Maliyeti18 -874.691 -698.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)173.710 141.738BRÜT KAR (ZARAR)173.710 141.738Genel Yönetim Giderleri19 -16.059 -15.168Pazarlama Giderleri19 -127.537 -115.063Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 6.659 8.962Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -25.037 -43.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.736 -22.867Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 39 608Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -394 -265TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-210 -54FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.171 -22.578Finansman Giderleri22 -49.550 -42.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-38.379 -65.461Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.479 13.231Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.479 13.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-30.900 -52.230DÖNEM KARI (ZARARI)-30.900 -52.230Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-30.900 -52.230Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,00280000 -0,00470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,00280000 -0,00470000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar475 1.018Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)475 1.018Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)475 1.018Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)475 1.018TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.425 -51.212Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-30.425 -51.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842024BIST