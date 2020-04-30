***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 21:26
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 27.209 -3.201 24.008 24.008 0 0 0 8.704 3 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 -103.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.018 1.018 1.018 -52.230 -52.230 -51.212 -51.212
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 1.018 1.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.018 8.704 0 3 0 -252.421 -52.230 -304.651 -154.290 0 -154.290
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -148.634 -401.055 -251.853 0 -251.853
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 475 475 475 -30.900 -30.900 -30.425 -30.425
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 0 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 8.704 0 3 0 -401.055 -30.900 -431.955 -282.278 0 -282.278
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.763 42.122
Dönem Karı (Zararı)
-30.900 -52.230
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.900 -52.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.990 62.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 29.987 33.783
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.010 -3.830
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 209 54
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.215 -223
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 -414 -3.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.908 2.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-710 3.726
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.198 -1.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.515 42.846
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -35 -37
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 49.550 42.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
475 1.018
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 475 1.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.479 -13.231
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 390 -306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.571 35.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.276 4.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -176 -1.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.452 5.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.754 -101.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.920 160.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.851 -2.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-229.069 162.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.827 -28.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.291 -18.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.536 -9.610
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-171.481 45.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-865 -2.205
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-417 -1.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.088 -2.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 3.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.127 -6.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.375 -5.213
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.752 -1.387
Alınan Faiz
35 37
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.973 -23.821
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.222 33.777
Kredilerden Nakit Girişleri
257.222 33.777
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.582 -34.715
Ödenen Faiz
22 -32.667 -22.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.122 15.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.122 15.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.267 26.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.389 42.418
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 48.389 37.267
Ticari Alacaklar
7 60.877 66.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 853 677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.024 65.685
Türev Araçlar
23 475 0
Stoklar
8 870.667 860.128
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.378 5.817
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.015 24.892
ARA TOPLAM
996.801 994.466
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
996.801 994.466
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
525 496
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 29.222 29.222
Maddi Duran Varlıklar
12 57.427 59.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.996 35.813
Peşin Ödenmiş Giderler
9 23 27
Ertelenmiş Vergi Varlığı
78.396 70.917
Diğer Duran Varlıklar
11 275.745 321.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
477.334 518.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.474.135 1.512.576
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 362.743 105.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.545 84.720
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.035 980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.035 980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
82.510 83.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
82.510 83.740
Ticari Borçlar
7 999.720 1.232.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 1.624 5.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 998.096 1.227.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 17.651 17.931
Diğer Borçlar
2.542 2.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.542 2.349
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 29.284 14.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.519 20.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.635 10.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.884 10.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.525 2.783
ARA TOPLAM
1.513.529 1.481.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.513.529 1.481.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
231.954 272.918
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.015 3.297
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.015 3.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
228.939 269.621
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
228.939 269.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.930 9.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 10.930 9.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.884 282.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.756.413 1.764.429
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-282.278 -251.853
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.867 23.867
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.867 23.867
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.149 28.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.282 -4.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
475 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
475 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-401.055 -252.421
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.900 -148.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-282.278 -251.853
TOPLAM KAYNAKLAR
1.474.135 1.512.576
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.048.401 840.682
Satışların Maliyeti
18 -874.691 -698.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
173.710 141.738
BRÜT KAR (ZARAR)
173.710 141.738
Genel Yönetim Giderleri
19 -16.059 -15.168
Pazarlama Giderleri
19 -127.537 -115.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.659 8.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -25.037 -43.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.736 -22.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 39 608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -394 -265
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-210 -54
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.171 -22.578
Finansman Giderleri
22 -49.550 -42.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.379 -65.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.479 13.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.479 13.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.900 -52.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.900 -52.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.900 -52.230
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,00280000 -0,00470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,00280000 -0,00470000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
475 1.018
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
475 1.018
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
475 1.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
475 1.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.425 -51.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.425 -51.212
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842024
BIST