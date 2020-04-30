***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
30.04.2020 21:28
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamı nedeniyle 20 Şubat 2020 tarihinde açıkladığımız 2020 yılına ilişkin hedef ve beklentilerimizde güncelleme yapılması gerekliliği doğmuştur.
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
-
Mevcut durumda belirsizlik halinin devam ediyor olması nedeniyle, piyasaları ve yatırımcılarımızı yanıltmamak adına daha önce açıklamış olduğumuz hedef ve beklentilerimizin geri çekilmesine
- Ekonomik faaliyetlerin takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842028
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0952
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05378,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,20
|Açılış
|: 378,62
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7711
|8,8151
|% 1,51
|
|Frank
|7,2091
|7,2526
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-28,00
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.485
|-27,50
|
|Tam
|2.488
|2.546
|-28,20
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|-13,80
|
|Çeyrek
|608
|622
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,90
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|24,86
|24,86
|0,64
|
Seans Raporu
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