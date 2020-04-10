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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2020 23:08
GÜNCEL HABERLER



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
9 - Denetçinin seçimi
10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019Çağrıİlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019bilgilendirmedökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 25032020.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli 2503202.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837318


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Tam 2.388 2.451 5,90  
Yarım 1.161 1.193 1,00  
Çeyrek 583 597 0,80  
Gümüş.Ons 15,39 15,41 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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