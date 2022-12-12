***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK'ya Yapılan Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 29/11/2022'de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi ile Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizce 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracı kararına istinaden, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086762BIST