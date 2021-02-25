***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2021 19:54
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurul Onayına Sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13'üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913087
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1095
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2790
En Düşük
7,1530
18:058,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,1823
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,9114
En Düşük
8,7148
18:05414,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,79
|Açılış
|: 415,15
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2716
|7,2790
|% 1,53
|
|Euro
|8,8973
|8,9085
|% 2,09
|
|Sterlin
|10,2040
|10,2552
|% 0,97
|
|Frank
|8,0097
|8,0580
|% 1,71
|
|Riyal
|1,9317
|1,9414
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,68
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,61
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|-0,04
|