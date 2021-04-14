***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2021 15:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 14 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927997
BIST
15:351.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,11
|Açılış
|: 1.381
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|Önceki Kapanış
|: 1.378
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1.406
En Düşük
1.381
15:358,0886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,0900
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,1332
En Düşük
8,0295
15:359,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
9,6125
15:35454,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 454,43
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:33
|DITAS
|14,66
|3.210.364
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.133.561
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|672.735.485
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.507.881
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.439.864
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.847.238
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.133.945
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.566.278
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.930.212
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.094.168.992
|% 2,84
|
|EREGL
|17,17
|961.701.614
|% 0,47
|
|SASA
|46,54
|672.735.485
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|513.491.748
|% -0,68
|
|SISE
|7,33
|444.936.463
|% 2,09
|
|GARAN
|6,89
|1.094.168.992
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,12
|284.590.424
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,23
|418.107.372
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,66
|83.395.938
|% 3,13
|
|TSKB
|1,32
|154.876.337
|% 2,33
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0813
|8,0816
|% -0,30
|
|Euro
|9,6738
|9,6820
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,1181
|11,1739
|% 0,04
|
|Frank
|8,7505
|8,8032
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1542
|2,1650
|% -0,04
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|1,66
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,28
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|-24,00
|
|Tam
|2.997
|3.074
|-19,61
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|-9,48
|
|Çeyrek
|726
|744
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,93
|