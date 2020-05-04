***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 10:14
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
4 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Ersin Aydın'ın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842158
BIST
10:0999.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -1.317,53
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:097,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:097,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,6644
10:09385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 385,48
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|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
385,75
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.535.614
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|COSMO
|3,10
|25.866
|% 9,93
|
|RTALB
|24,60
|5.222.211
|% 9,92
|
|TACTR
|5,14
|2.604.813
|% 9,83
|
|DEVA
|14,58
|1.512.471
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|655.350
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|174.079
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,76
|46.082.564
|% 2,99
|
|GSRAY
|2,63
|39.197.984
|% 1,94
|
|GARAN
|8,20
|35.845.823
|% -1,68
|
|THYAO
|10,52
|31.525.419
|% -1,59
|
|TSPOR
|5,49
|30.524.132
|% 3,58
|
|AFYON
|2,76
|46.082.564
|% 2,99
|
|GSRAY
|2,63
|39.197.984
|% 1,94
|
|ODAS
|1,74
|14.971.454
|% -2,79
|
|TSPOR
|5,49
|30.524.132
|% 3,58
|
|IHLGM
|1,06
|4.742.770
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7336
|8,7774
|% 0,04
|
|Frank
|7,2654
|7,3092
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8650
|1,8744
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|4,33
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.525
|11,60
|
|Tam
|2.535
|2.587
|11,80
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|5,80
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,17
|