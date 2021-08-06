***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 6 Ağustos 2021 itibari ile organizasyonel değişiklikler yapılmıştır. Teknosa'nın stratejik büyüme alanlarında odaklı yönetilmesini sağlamak amacıyla "Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonu oluşturulmuştur. Halihazırda "Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı" görevini yürütmekte olan Doğa Oran, bu pozisyona atanmıştır. Halihazırda "Kategori Grup Müdürü" görevini yürütmekte olan Cenk Yenginer, "Kategori ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonuna atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955303BIST