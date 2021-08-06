***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2021 11:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 6 Ağustos 2021 itibari ile organizasyonel değişiklikler yapılmıştır. Teknosa'nın stratejik büyüme alanlarında odaklı yönetilmesini sağlamak amacıyla "Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonu oluşturulmuştur. Halihazırda "Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı" görevini yürütmekte olan Doğa Oran, bu pozisyona atanmıştır. Halihazırda "Kategori Grup Müdürü" görevini yürütmekte olan Cenk Yenginer, "Kategori ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonuna atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955303
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