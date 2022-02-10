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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2022 18:13
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurmuş olduğumuz, üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak pazaryeri projemiz ile ilgili sistemsel geliştirme çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. Müşterilerimize daha üstün bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla yenilenen teknosa.com internet sitemiz hizmete açılmış ve Teknosa pazaryeri de faaliyete geçmiş bulunmaktadır.
Pazaryerinde üçüncü kişi satıcılar Teknosa sistemlerine entegre edilmiş ve teknosa.com üzerinden Teknosa güvencesiyle müşterilerimize ürün ve hizmet sunmaya başlamışlardır.
Teknosa, Türkiye'de kendi sektöründe ilk olan pazaryeri ile tüketici teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vererek bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerine sunmayı amaçlamaktadır. Elektronik perakendeciliğinde müşterilerimizin karşısına daha güçlü ürün yelpazesiyle çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermek ve hızlı büyüyen e-ticaret kanalını çoklu kanal stratejisinin odağına koyarak müşterilerimize en iyi değeri sunma arzumuz doğrultusunda Teknosa pazaryeri yatırımlarına devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000910


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