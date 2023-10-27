***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 17 Haziran 2022 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurulu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği faaliyeti ile iştigal eden teşebbüslerin, rekabete hassas verilere ilişkin bilgi değişiminde bulunmak ve/veya bir tedarikçi aracılığıyla aralarında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210836BIST