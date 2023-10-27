***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2023 14:57
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 17 Haziran 2022 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurulu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği faaliyeti ile iştigal eden teşebbüslerin, rekabete hassas verilere ilişkin bilgi değişiminde bulunmak ve/veya bir tedarikçi aracılığıyla aralarında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210836
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
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|Önceki Kapanış
|: 7.662
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7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 28,2100
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|Önceki Kapanış
|: 28,1450
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28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 29,8500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.821,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.821,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
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1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1657
|28,1667
|% 0,02
|
|Euro
|29,7827
|29,7854
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,1308
|34,3020
|% 0,24
|
|Frank
|31,1964
|31,3843
|% -0,01
|
|Riyal
|7,5073
|7,5449
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|21,69
|
|Altın Gr.
|1.822
|1.822
|24,56
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.019
|12.215
|167,00
|
|Yarım
|6.028
|6.133
|84,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.066
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,98
|0,33
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|2,04
|