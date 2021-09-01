***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2021 17:53
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİTARE SEZGİN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
DOĞA ORHAN ORAN Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı,Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
ÖNDER ÖMER OĞUZHAN Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
ERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
NAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
EMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
CENK YENGİNER Kategori ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kategori Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961234
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8641
En Düşük
9,7770
18:05484,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 484,15
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3053
|8,3097
|% 0,05
|
|Euro
|9,8438
|9,8500
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4122
|11,4694
|% 0,17
|
|Frank
|9,0415
|9,0960
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,86
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem