***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.08.2020 08:22
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 30 Haziran 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketimiz'in bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 298.645.068 tam TL ve Şirketin bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 458.500.000 tam TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nın 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak sunulmuştur.
Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirket'in marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirket'in hazırlanan söz konusu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+) 216.612.144 tam TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 110.000.000 tam TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867028
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.062
En Düşük
985
18:057,3089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
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7,3665
En Düşük
7,2423
18:058,6305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,7100
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|Önceki Kapanış
|: 8,5900
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8,7373
En Düşük
8,4817
18:05476,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 476,95
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|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5213
|9,5690
|% 0,36
|
|Frank
|7,9659
|8,0139
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9423
|1,9520
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-5,01
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
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