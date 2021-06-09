***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 10:03
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941339
BIST
10:391.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:398,5994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:3910,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:39522,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,78
|Açılış
|: 522,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ATATP
|35,12
|49.749.236
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.105.799
|% 9,95
|
|GSDDE
|6,10
|2.668.316
|% 9,91
|
|BOBET
|4,42
|129.752.706
|% 9,68
|
|MZHLD
|43,00
|1.271.876
|% 8,09
|
|RODRG
|17,26
|1.625.327
|% -8,29
|
|YESIL
|3,35
|10.545.880
|% -5,63
|
|METUR
|7,11
|4.888.981
|% -5,20
|
|EUKYO
|5,86
|2.061.477
|% -4,72
|
|NUGYO
|12,16
|1.419.457
|% -4,63
|
|THYAO
|14,44
|293.892.530
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,84
|195.228.592
|% 1,16
|
|GARAN
|8,31
|180.097.008
|% 0,12
|
|BOBET
|4,42
|129.752.706
|% 9,68
|
|BMSCH
|5,72
|122.149.358
|% 6,92
|
|BOBET
|4,42
|129.752.706
|% 9,68
|
|KRDMD
|7,84
|195.228.592
|% 1,16
|
|GARAN
|8,31
|180.097.008
|% 0,12
|
|BMSCH
|5,72
|122.149.358
|% 6,92
|
|THYAO
|14,44
|293.892.530
|% -0,28
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5975
|8,5994
|% -0,07
|
|Euro
|10,4765
|10,4829
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,1434
|12,2043
|% 0,00
|
|Frank
|9,5456
|9,6031
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2845
|2,2959
|% -0,14
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,52
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,33
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54ARSAN
Yüzde 5.21 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 425 adet işlem
-
10:53MZHLD
Yüzde 8.09 oranında artışla 43.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 023 adet işlem
-
10:52BMSCH
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 340, 588 adet işlem
-
10:51ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 780 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 115.00 milyon TL de