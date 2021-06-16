***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2021 09:22
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942570
BIST
10:281.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.439
10:288,5082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0492
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,5074
10:2810,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0570
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3194
10:28509,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,03
|Açılış
|: 509,44
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,69
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,71
|3.078.402
|% 9,05
|
|OYYAT
|24,94
|24.862.207
|% 6,49
|
|BOBET
|6,37
|186.622.047
|% 5,64
|
|UMPAS
|1,26
|25.657
|% 5,00
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|21.105.489
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|787.744
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,56
|230.356.742
|% 0,48
|
|BOBET
|6,37
|186.622.047
|% 5,64
|
|HALKB
|5,23
|137.794.369
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,20
|122.082.192
|% 0,46
|
|YESIL
|2,43
|120.353.244
|% -5,45
|
|EKGYO
|2,20
|122.082.192
|% 0,46
|
|YESIL
|2,43
|120.353.244
|% -5,45
|
|BOBET
|6,37
|186.622.047
|% 5,64
|
|HALKB
|5,23
|137.794.369
|% -2,43
|
|THYAO
|14,56
|230.356.742
|% 0,48
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5070
|8,5082
|% -0,57
|
|Euro
|10,3189
|10,3253
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,9898
|12,0500
|% -0,22
|
|Frank
|9,4469
|9,5038
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2645
|2,2758
|% -0,46
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,32
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|0,42
|