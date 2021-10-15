***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.08.2021Genel Kurul Tarihi 24.09.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması5 - 2020 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması görüşülmesi ve onaylanması6 - 2020 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi gündem eki esas sözleşme tadilinin görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması10 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması11 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması13 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması,14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması15 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi18 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet ve Gündem Yazısı.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni-1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni-2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.10.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulu toplantısı sonuçları 14.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971114BIST