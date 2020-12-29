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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2020 19:29



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2020 yılında dolmaktadır. Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına, Esas Sözleşmenin konuyla ilgili 6. maddesinin tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Maddesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895515


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