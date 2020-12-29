***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2020 yılında dolmaktadır. Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına, Esas Sözleşmenin konuyla ilgili 6. maddesinin tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Maddesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895515BIST