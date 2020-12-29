***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.12.2020 11:36
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5334 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895362
BIST
11:461.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:467,4106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:469,0771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:46448,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,38
|Açılış
|: 448,21
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ARZUM
|24,86
|22.001.572
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.151.713
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.843.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.913.622
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,90
|6.283.469
|% -6,31
|
|BRYAT
|472,90
|120.948.091
|% -5,89
|
|KONTR
|21,50
|35.910.916
|% -5,87
|
|BRKSN
|8,42
|1.917.706
|% -5,71
|
|GUBRF
|73,85
|1.068.652.496
|% 4,90
|
|THYAO
|13,00
|763.554.544
|% 3,01
|
|SASA
|20,88
|559.548.159
|% 7,19
|
|KARTN
|105,50
|493.976.605
|% 2,03
|
|KARSN
|3,31
|453.521.345
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|453.521.345
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,52
|270.315.177
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,54
|157.370.710
|% -1,91
|
|THYAO
|13,00
|763.554.544
|% 3,01
|
|KRDMD
|5,59
|302.883.954
|% -0,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4080
|7,4106
|% -0,37
|
|Euro
|9,0671
|9,0771
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9804
|10,0304
|% 0,15
|
|Frank
|8,3288
|8,3790
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9685
|1,9783
|% -0,38
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,14
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
11:57RODRG
Yüzde 4.37 oranında artışla 14.82 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 879 adet işlem
-
11:56TGSAS
Yüzde 6.48 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 385, 036 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, TKFEN, TSKB
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 297
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ARZUM, UMPAS, ORMA, CMBTN, BASCM, BERA, YAPRK