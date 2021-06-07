Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

07.06.2021 18:30



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/06/2021
Karar Sayısı
2021/5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.03.2021 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait, "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.
a) 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin olarak, Taze Kuru Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin 07.06.2021 tarih ve 2021/5  no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Taze Kuru Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
 
   Yönetim Kurulu Başkanı                           Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Avni METİNKALE                                 Selim İMAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940800


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:321.449
Değişim :  0,16% |  2,25
Açılış :  1.447  
Önceki Kapanış :  1.447  
En Yüksek
1.450 En Düşük
1.444
BIST En Aktif Hisseler11:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 31,94 8.922.024 % 9,99  
RODRG 18,82 2.040.965 % 9,99  
YESIL 3,55 3.458.730 % 9,94  
UFUK 15,84 17.662 % 9,24  
SAYAS 29,42 5.669.097 % 7,53  
daha fazla
11:32 Alış Satış %  
Dolar 8,6109 8,6124 % 0,00  
Euro 10,4849 10,4909 % -0,13  
Sterlin 12,1209 12,1816 % -0,43  
Frank 9,5440 9,6015 % -0,14  
Riyal 2,2870 2,2985 % -0,11  
daha fazla
11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 -7,24  
Altın Gr. 523 523 -2,98  
Cumhuriyet 3.468 3.518 -12,00  
Tam 3.451 3.540 -8,44  
Yarım 1.668 1.712 -4,08  
Çeyrek 837 856 -2,05  
Gümüş.Ons 27,65 27,67 -0,23  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,08  
B. Petrol 70,83 70,83 -0,64  
Seans Raporu 11:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru