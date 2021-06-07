***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/06/2021Karar Sayısı2021/5Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.03.2021 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait, "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.a) 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin olarak, Taze Kuru Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin 07.06.2021 tarih ve 2021/5 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Taze Kuru Gıda San. Ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyesiHüseyin Avni METİNKALE Selim İMANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940800BIST