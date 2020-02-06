***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.02.2020 09:51
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.02.2020
ALIM
750,00 5.435,00
05.05.2020
SATIM
1.250,00
9.150,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817301
BIST
13:09123.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.174,59
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:095,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0101
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9757
13:096,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:09301,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,59
|Açılış
|: 301,08
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,16
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,59
|34.456.396
|% 13,32
|
|LINK
|27,44
|10.821.812
|% 11,54
|
|BOSSA
|9,67
|33.838.672
|% 11,02
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|IZTAR
|3,35
|864.078
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.317.085
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|IHEVA
|3,13
|51.167
|% -4,57
|
|THYAO
|14,87
|1.013.006.937
|% 1,78
|
|ODAS
|2,27
|402.793.251
|% 2,25
|
|SISE
|5,62
|331.082.585
|% 2,00
|
|PGSUS
|71,70
|299.846.776
|% -4,08
|
|SASA
|9,44
|278.949.074
|% -0,21
|
|ODAS
|2,27
|402.793.251
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,78
|213.116.820
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,11
|271.525.411
|% 3,67
|
|KRDMD
|2,97
|248.044.394
|% 2,41
|
|CEMAS
|1,24
|94.760.192
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7466
|7,7855
|% 0,01
|
|Frank
|6,1206
|6,1574
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|6,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|8,75
|
|Yarım
|959
|984
|4,23
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|0,32
|