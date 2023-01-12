***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun Geçici 31.Madde ile eklenen hakkın başlangıç tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere kırk dokuz yıla uzatılmasını kapsayan ek sözleşme süre uzatım bedelinin mevcut piyasa koşullarına göre uygun bulunmaması nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuru yapılmamasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101338BIST