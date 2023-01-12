***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 18:16
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun Geçici 31.Madde ile eklenen hakkın başlangıç tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere kırk dokuz yıla uzatılmasını kapsayan ek sözleşme süre uzatım bedelinin mevcut piyasa koşullarına göre uygun bulunmaması nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuru yapılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101338
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0891
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.138,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.138,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.860.145
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.561
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.008
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.380
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.553.221
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.380.814
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.739.227.512
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.543.750
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.940.591.431
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7783
|18,7824
|% 0,04
|
|Euro
|20,2745
|20,2861
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,6833
|22,7971
|% -0,22
|
|Frank
|20,0712
|20,1921
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,27
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,86
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.686
|7.751
|18,00
|
|Yarım
|3.742
|3.793
|10,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,17
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,92
|