***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.06.2021 16:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmail Erdem Portföy Yöneticisi 02129091270 ismail.erdem@auraportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941985
BIST
16:331.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
16:338,4083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0196
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
16:3310,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0818
|Açılış
|: 10,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
16:33508,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,53
|Açılış
|: 508,95
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BMSCH
|6,08
|126.420.342
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|150.423.619
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|100.231.194
|% 9,93
|
|LINK
|35,34
|31.545.631
|% 9,01
|
|KAPLM
|20,96
|8.872.880
|% 8,04
|
|YESIL
|3,16
|18.183.421
|% -9,97
|
|TKURU
|157,90
|4.898.109
|% -9,87
|
|ATATP
|28,80
|86.069.371
|% -8,92
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|CLEBI
|238,00
|77.710.654
|% -7,07
|
|THYAO
|14,58
|1.226.930.962
|% 1,04
|
|GARAN
|8,50
|827.467.869
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,20
|646.871.888
|% 1,85
|
|ASELS
|15,77
|482.150.763
|% 0,45
|
|FENER
|37,34
|480.703.805
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,20
|646.871.888
|% 1,85
|
|ZRGYO
|1,63
|290.752.849
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|340.880.445
|% 0,00
|
|GARAN
|8,50
|827.467.869
|% 0,24
|
|THYAO
|14,58
|1.226.930.962
|% 1,04
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4074
|8,4083
|% -0,23
|
|Euro
|10,1893
|10,1958
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,8452
|11,9046
|% -0,57
|
|Frank
|9,3260
|9,3821
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2339
|2,2451
|% -0,30
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-14,63
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|-38,00
|
|Tam
|3.352
|3.437
|-37,86
|
|Yarım
|1.620
|1.662
|-18,31
|
|Çeyrek
|813
|831
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,03
|