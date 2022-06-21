***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 12:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 23.09.2021 GENEL MÜDÜR 25 SPL-3 TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038392
BIST
14:162.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,68
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
14:1617,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
14:1618,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1035
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
14:161.022,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.022,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler14:16
|MAKIM
|11,70
|2.432.524
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|37.799.594
|% 9,96
|
|RODRG
|18,41
|2.379.524
|% 9,71
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|MAGEN
|14,31
|81.856.593
|% 8,41
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|KENT
|169,40
|290.126
|% -3,91
|
|RYSAS
|8,24
|5.700.336
|% -3,85
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|TSPOR
|4,46
|59.839.735
|% -2,83
|
|THYAO
|52,00
|3.169.195.291
|% 2,26
|
|EREGL
|28,52
|2.654.384.283
|% 2,15
|
|SISE
|22,66
|1.163.201.480
|% 1,16
|
|SASA
|46,02
|1.079.574.164
|% 1,10
|
|AKBNK
|9,22
|897.924.834
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,01
|749.175.824
|% 2,87
|
|ODAS
|3,11
|315.357.895
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,22
|897.924.834
|% 1,88
|
|EREGL
|28,52
|2.654.384.283
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,65
|245.539.328
|% 1,15
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3413
|17,3548
|% 0,13
|
|Euro
|18,3046
|18,3261
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,2299
|21,3364
|% 0,29
|
|Frank
|17,8789
|17,9867
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6100
|4,6332
|% 0,09
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,79
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|2,00
|
|Tam
|6.790
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.333
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,20
|