***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.01.2022 11:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.006,112170 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993855
BIST
13:222.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -11,32
|Açılış
|: 2.071
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|Önceki Kapanış
|: 2.071
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2.081
En Düşük
2.055
13:2213,5599
En Yüksek
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|: -0,16%
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|Açılış
|: 13,5600
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|Önceki Kapanış
|: 13,6000
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13,6444
En Düşük
13,4816
13:2215,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
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|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
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15,6726
En Düşük
15,4530
13:22795,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 795,33
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|Önceki Kapanış
|: 795,33
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801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:20
|QNBFL
|97,35
|841.825
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.371.004
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|685.750
|% 9,98
|
|BASCM
|10,66
|158.432
|% 9,33
|
|KAPLM
|35,96
|15.404.247
|% 7,99
|
|UZERB
|67,35
|2.926.155
|% -9,96
|
|ERCB
|55,20
|15.297.050
|% -5,80
|
|DOBUR
|106,60
|8.148.169
|% -5,66
|
|BRMEN
|2,41
|782.663
|% -4,74
|
|PRKAB
|54,55
|84.687.664
|% -4,30
|
|THYAO
|28,48
|2.653.056.308
|% -1,04
|
|KRDMD
|13,26
|1.796.245.636
|% -0,67
|
|SISE
|15,05
|808.870.554
|% 0,00
|
|EREGL
|31,30
|759.373.114
|% -1,01
|
|KOZAL
|129,20
|703.885.600
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,40
|554.209.808
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,26
|1.796.245.636
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,76
|461.263.282
|% -1,31
|
|THYAO
|28,48
|2.653.056.308
|% -1,04
|
|TSKB
|1,55
|94.304.028
|% -0,64
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5564
|13,5649
|% -0,13
|
|Euro
|15,5339
|15,5480
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,5591
|18,6522
|% 0,05
|
|Frank
|14,8269
|14,9163
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6025
|3,6206
|% -0,14
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,16
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
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|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,84
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