***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 11:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.068,651903 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030098
BIST
10:522.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 29,60
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
10:5215,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0807
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:5216,1409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1351
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:52907,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,08
|Açılış
|: 907,68
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:50
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|59.756.688
|% 9,95
|
|IMASM
|32,06
|3.686.323
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|5.133.759
|% 9,93
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.200.128
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.100.120
|% -9,98
|
|KAPLM
|66,95
|48.560.176
|% -3,88
|
|PKENT
|179,50
|81.013.066
|% -3,44
|
|THYAO
|42,64
|1.023.134.257
|% 1,86
|
|SAHOL
|19,30
|693.787.360
|% 1,85
|
|SISE
|19,99
|621.561.401
|% 1,99
|
|ASELS
|23,06
|381.847.031
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,98
|311.198.339
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,77
|182.515.753
|% 3,57
|
|EKGYO
|2,70
|112.904.135
|% 1,12
|
|SAHOL
|19,30
|693.787.360
|% 1,85
|
|SISE
|19,99
|621.561.401
|% 1,99
|
|THYAO
|42,64
|1.023.134.257
|% 1,86
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4559
|15,4590
|% 0,49
|
|Euro
|16,1175
|16,1378
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,8344
|18,9288
|% 0,85
|
|Frank
|15,3906
|15,4833
|% 0,93
|
|Riyal
|4,1080
|4,1286
|% 0,65
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,98
|
|Altın Gr.
|907
|908
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,96
|