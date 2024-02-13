***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.02.2024 09:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.856,648499 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249005
BIST
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12:509.179
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,59
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:5030,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0162
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:5033,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:502.002,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.001,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CELHA
|29,88
|6.555.444
|% 244,24
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.487.787
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.389.217
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,68
|161.695.256
|% -5,50
|
|THYAO
|289,00
|4.582.076.378
|% -0,43
|
|GUBRF
|195,80
|4.522.988.570
|% 8,84
|
|EREGL
|47,16
|3.858.240.422
|% 1,64
|
|ISCTR
|27,32
|3.697.741.492
|% -0,07
|
|TUPRS
|164,20
|3.094.576.381
|% 0,86
|
|EKGYO
|10,84
|2.533.164.502
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,32
|3.697.741.492
|% -0,07
|
|KLGYO
|5,17
|636.814.579
|% 6,16
|
|ZOREN
|5,08
|590.675.646
|% -0,20
|
|YKBNK
|23,44
|2.369.164.460
|% 1,03
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7206
|30,7282
|% 0,05
|
|Euro
|33,0990
|33,1253
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7540
|38,9483
|% 0,22
|
|Frank
|34,7405
|34,9498
|% -0,55
|
|Riyal
|8,1724
|8,2134
|% 0,06
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|