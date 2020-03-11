***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:48
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827005
BIST
14:39100.234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -828,31
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.789
14:396,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:396,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:39330,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,15
|Açılış
|: 330,73
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,88
|185.314.227
|% 16,52
|
|RTALB
|2,22
|36.816.468
|% 15,63
|
|DEVA
|9,47
|125.366.007
|% 14,23
|
|ECZYT
|10,30
|82.092.511
|% 12,08
|
|SELEC
|6,87
|81.750.781
|% 11,71
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,93
|232.971.679
|% -17,61
|
|ALCTL
|15,92
|16.534.916
|% -15,09
|
|OYAYO
|4,78
|623.087
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|9.097.489
|% -14,94
|
|ASELS
|25,32
|742.080.802
|% -2,24
|
|THYAO
|9,66
|490.850.627
|% -3,11
|
|GARAN
|9,49
|306.966.826
|% 1,50
|
|TSPOR
|3,93
|232.971.679
|% -17,61
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,09
|122.475.816
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,90
|98.815.915
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|169.799.139
|% -9,30
|
|ADESE
|1,24
|119.344.585
|% -0,80
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9443
|7,9842
|% 0,22
|
|Frank
|6,5697
|6,6092
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6380
|1,6462
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|18,51
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,44
|
|Yarım
|1.053
|1.081
|11,82
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,12
|36,12
|-1,10
|