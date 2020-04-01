***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 15:17
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833844
BIST
16:0488.593
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.050,29
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:046,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0562
|Açılış
|: 25,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
6,6784
En Düşük
6,6108
16:047,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 11,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2200
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:043,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2,98
|
3,02
En Düşük
2,96
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.611.984
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.865.528
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|109.735
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.290.186
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,32
|16.417.457
|% -9,27
|
|PEKGY
|2,45
|24.974.370
|% -9,26
|
|THYAO
|8,97
|642.121.711
|% -1,10
|
|ASELS
|22,86
|636.243.545
|% -3,14
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,86
|512.716.203
|% -3,32
|
|TUPRS
|78,45
|420.579.462
|% 3,91
|
|IHLGM
|1,06
|245.537.263
|% 0,95
|
|ODAS
|1,37
|227.000.309
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,52
|77.962.308
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,94
|282.233.461
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|403.975.614
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2367
|8,2780
|% 0,59
|
|Frank
|6,8716
|6,9130
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7681
|1,7769
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,49
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,22
|25,22
|-1,13
|
Seans Raporu
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16:18KAREL
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 164 adet işlem
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16:15MERKO
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16:14XU100
Endeks 88, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 8, 685.00 milyon TL de