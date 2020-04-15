***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:21
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838025
BIST
14:2096.544
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -2.005,94
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:206,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0566
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:207,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:20380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,57
|Açılış
|: 380,33
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.112.449
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|PETUN
|14,90
|55.232.726
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|14.788.273
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.733.486
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.815.775
|% -9,76
|
|THYAO
|10,69
|1.843.027.232
|% -1,93
|
|PGSUS
|59,90
|1.496.387.284
|% -2,76
|
|ASELS
|26,48
|1.365.220.349
|% -2,93
|
|GARAN
|8,37
|680.653.160
|% -2,45
|
|TSPOR
|5,42
|564.600.639
|% 4,23
|
|THYAO
|10,69
|1.843.027.232
|% -1,93
|
|YKBNK
|1,97
|278.049.206
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,52
|199.773.602
|% 3,40
|
|IHLGM
|1,04
|128.050.212
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|69.618.486
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5676
|8,6106
|% -0,15
|
|Frank
|7,0857
|7,1284
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-6,29
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|13,40
|
|Tam
|2.500
|2.566
|13,80
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|6,70
|
|Çeyrek
|610
|625
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,50
|28,50
|-1,10
|