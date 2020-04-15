***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:02
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838259
BIST
11:1495.181
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -3.368,56
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.835
11:146,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8616
En Düşük
6,8079
11:147,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:14377,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,30
|Açılış
|: 377,46
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|GEREL
|3,45
|83.596.412
|% 8,83
|
|TAVHL
|19,35
|97.025.571
|% -10,00
|
|DOCO
|397,80
|40.792.146
|% -10,00
|
|CLEBI
|86,15
|11.213.705
|% -9,98
|
|PGSUS
|55,45
|392.923.169
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.476.148
|% -9,95
|
|THYAO
|10,52
|778.515.415
|% -3,49
|
|ASELS
|26,08
|622.384.342
|% -4,40
|
|PGSUS
|55,45
|392.923.169
|% -9,98
|
|GARAN
|8,31
|348.462.898
|% -3,15
|
|YKBNK
|1,96
|167.904.267
|% -3,92
|
|YKBNK
|1,96
|167.904.267
|% -3,92
|
|THYAO
|10,52
|778.515.415
|% -3,49
|
|IHLGM
|1,02
|60.366.946
|% -7,27
|
|ALBRK
|1,16
|67.791.931
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,61
|34.878.157
|% -8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5431
|8,5860
|% -0,44
|
|Frank
|7,0759
|7,1186
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8154
|1,8245
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-15,68
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.469
|-11,30
|
|Tam
|2.475
|2.541
|-11,70
|
|Yarım
|1.204
|1.236
|-5,70
|
|Çeyrek
|604
|618
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|28,95
|28,95
|-0,65
|