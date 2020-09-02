***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 17:33
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873000
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
18:058,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05461,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -5,39
|Açılış
|: 461,38
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
460,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3805
|7,3845
|% 0,23
|
|Euro
|8,7364
|8,7429
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,7947
|9,8438
|% -0,33
|
|Frank
|8,0693
|8,1179
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-28,95
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,79
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
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17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU