***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:09
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905238
BIST
12:591.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:597,3641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0498
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3611
12:598,9266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0515
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:59435,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,19
|Açılış
|: 435,73
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:57
|PKENT
|1.386,00
|2.326.285
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,50
|54.014.557
|% 9,16
|
|POLTK
|405,00
|42.534.928
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.038.314.335
|% 0,00
|
|GARAN
|9,16
|915.134.909
|% 0,55
|
|ODAS
|3,78
|680.155.540
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,53
|670.188.674
|% 0,46
|
|KARSN
|4,79
|631.281.733
|% 5,51
|
|EKGYO
|2,35
|1.038.314.335
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|377.251.605
|% -0,56
|
|ODAS
|3,78
|680.155.540
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,79
|561.599.191
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,37
|198.518.303
|% -0,72
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3606
|7,3650
|% -0,66
|
|Euro
|8,9230
|8,9286
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0209
|10,0712
|% -0,89
|
|Frank
|8,2436
|8,2933
|% -0,74
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% -0,63
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,30
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-10,33
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-4,99
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|