***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 11:13
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914741
BIST
11:131.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,26
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.552
En Düşük
1.539
11:137,3182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0419
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2936
11:138,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9039
En Düşük
8,8181
11:13406,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,01
|Açılış
|: 406,16
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,13
BIST En Aktif Hisseler11:13
|BOSSA
|24,42
|26.833.182
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.722.608
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|LINK
|55,00
|23.200.229
|% -6,78
|
|KRDMD
|7,15
|711.171.629
|% 4,69
|
|THYAO
|14,71
|601.740.922
|% -0,68
|
|PETKM
|5,70
|581.685.215
|% 2,89
|
|SISE
|7,75
|500.516.425
|% 0,26
|
|EREGL
|15,80
|464.992.333
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,41
|171.011.419
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|286.349.875
|% 1,65
|
|PETKM
|5,70
|581.685.215
|% 2,89
|
|KRDMD
|7,15
|711.171.629
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,82
|203.651.246
|% 2,55
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3161
|7,3182
|% -0,57
|
|Euro
|8,8423
|8,8477
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,1800
|10,2311
|% -0,64
|
|Frank
|7,9489
|7,9967
|% -0,82
|
|Riyal
|1,9418
|1,9516
|% -0,72
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,79
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|0,20
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