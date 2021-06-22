***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 17:54
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943607
BIST
17:421.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:428,6703
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0997
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:4210,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1342
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:42495,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -7,06
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:40
|VAKFN
|10,57
|164.613.122
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.441
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.458
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.810.865
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.537.613
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.024.602.916
|% -9,89
|
|MARKA
|4,95
|1.052.252
|% -5,53
|
|AYCES
|74,00
|3.798.110
|% -4,64
|
|MAALT
|203,90
|16.594.152
|% -4,50
|
|THYAO
|14,75
|1.520.326.124
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.024.602.916
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|811.349.130
|% 1,59
|
|BERA
|15,55
|524.767.992
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,15
|510.979.713
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,15
|510.979.713
|% 0,94
|
|BOBET
|5,65
|1.024.602.916
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|364.150.965
|% 1,39
|
|THYAO
|14,75
|1.520.326.124
|% 1,10
|
|HALKB
|5,19
|500.974.688
|% 4,43
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6591
|8,6654
|% -1,19
|
|Euro
|10,3074
|10,3169
|% -1,34
|
|Sterlin
|12,0340
|12,0943
|% -1,23
|
|Frank
|9,3947
|9,4513
|% -1,27
|
|Riyal
|2,3057
|2,3172
|% -1,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,05
|
|Altın Gr.
|495
|496
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,20
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,22
|
Seans Raporu
17:40
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17:52DAGHL
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17:49XU030
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17:49KUTPO
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17:47EUKYO
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