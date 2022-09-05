***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 10:00
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060044
BIST
12:143.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 88,93
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.312
En Düşük
3.248
12:1418,0887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0302
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:1418,1000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0900
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1300
En Düşük
18,0800
12:141.002,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.002,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ICBCT
|7,93
|32.311.241
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|36.086.597
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.044.975
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.573.597
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.850.990
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.517.268
|% -9,97
|
|ULUSE
|134,00
|39.257.282
|% -5,90
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|EGGUB
|72,50
|52.254.994
|% -5,54
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,50
|3.530.305.574
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,10
|3.295.278.676
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,39
|2.840.712.327
|% 8,40
|
|AKBNK
|13,49
|2.657.598.619
|% 3,53
|
|EREGL
|29,96
|2.570.253.965
|% 6,32
|
|EKGYO
|4,39
|2.840.712.327
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,10
|3.295.278.676
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,49
|2.657.598.619
|% 3,53
|
|KRDMD
|12,80
|2.396.980.165
|% 9,31
|
|ISCTR
|9,28
|1.699.112.865
|% 4,98
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0757
|18,0887
|% -0,17
|
|Euro
|18,0900
|18,1000
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,8922
|20,9970
|% 0,01
|
|Frank
|18,4613
|18,5725
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8344
|4,8586
|% 0,16
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.755
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.291
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|2,47
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 29 artarak (% 3.07 ) 3, 601
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12:29XU100
Endeks 3, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 39, 123.00 milyon TL de
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12:29EKGYO
Yüzde 8.40 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 138, 531 adet işlem
-
12:28SANEL
Yüzde 7.76 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 292, 430 adet işlem
-
12:27ZRGYO
Yüzde 9.09 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 743, 007 adet işlem