***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:00
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073945
BIST
14:524.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 25,95
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:5218,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:5218,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:52983,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,44
|Açılış
|: 983,89
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:50
|VKING
|11,00
|5.312.558
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.584.293
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.110.419
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|280.399.687
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.466.406
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|231.150.103
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.396.631
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|300.563.563
|% -9,89
|
|THYAO
|101,30
|3.743.749.068
|% 1,81
|
|SISE
|33,70
|2.315.218.105
|% 3,82
|
|SASA
|103,50
|2.099.790.822
|% 3,50
|
|AKBNK
|15,72
|1.974.214.651
|% 1,68
|
|YKBNK
|9,65
|1.876.912.642
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,08
|887.680.415
|% 5,05
|
|TSKB
|3,08
|1.241.056.180
|% 6,21
|
|EKGYO
|4,65
|1.496.605.102
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,65
|1.876.912.642
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,95
|1.867.456.329
|% 3,00
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5970
|18,6188
|% 0,19
|
|Euro
|18,3596
|18,3665
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,0038
|21,1092
|% 0,42
|
|Frank
|18,4946
|18,6060
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,66
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-26,00
|
|Tam
|6.645
|6.729
|-40,00
|
|Yarım
|3.238
|3.287
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,17
|90,17
|-1,04
|